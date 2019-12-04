خلف الأبواب المغلقة.. اجتماع سري بين ترامب وجونسون

عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اجتماعًا سريًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في حفل الاستقبال الذي نظم لقادة الناتو.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقى جونسون وترامب، خلف الأبواب المغلقة، في اجتماع ثنائي غير معلن، لمناقشة ميزانية التحالف العسكري والعدوان على شمال سوريا.



يأتي ذلك اللقاء، عقب أيام من التكهنات حول ما إذا كان الزعيمان سيلتقيان أم لا، وسط مخاوف حزب المحافظين من أن ظهور ترامب مع جونسون يمكن أن يضر بفرص الأخير في الانتخابات العامة المقرر عقدها يوم 12 ديسمبر.



وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "التقى رئيس الوزراء، الرئيس ترامب هذا المساء في داونينج ستريت".



وأضاف أنه أطلع ترامب على الاجتماع الذي عقد بين فرنسا وألمانيا وتركيا والمملكة المتحدة لمناقشة الوضع في سوريا.



وكان رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناشد بعدم تدخل دونالد ترامب، في الانتخابات البريطانية المرتقبة خلال زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو، بعد مخاوف حزب المحافظين، ورد عليه الأخير قائلا إنه سيبقى بعيدا عنها.