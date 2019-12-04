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تعليم

المحرصاوي يفاجئ مستشفى الحسين الجامعي التابع لطب بنين الأزهر بزيارة خاطفة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
فاجأ الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، اليوم، مستشفى الحسين الجامعي، بزيارة تفقدية، للإطلاع على انتظام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمترددين على المستشفى الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.

تفقد رئيس الجامعة الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والمطبخ واطمئن على جودة التغذية ومطابقتها للمعايير الصحية، وكذا غرفة مراقبة الكاميرات، حيث تابع الحركة داخل المستشفى بنفسه، وأثنى رئيس الجامعة على إدارة المستشفى.

وأشاد بالانضباط الملحوظ الذي لمسه من الأطباء وطاقم التمريض، والجهود التي تبذل لتخفيف المعاناة على المرضى من المواطنين المترددين على المستشفى، مؤكدا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر أحد أفضل وأهم القطاعات الطبية على مستوى القارة، مشيرا إلى أنه قد شهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن مستشفيات الجامعة تعد علامة مضيئة في عالم الطب داخليا وخارجيا وتقدم خدمة طبية متميزة بالمجان.

وأشار إلى أن زياراته المتكررة والمفاجئة شبه اليومية للمستشفيات التابعة للجامعة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تحسين خدماتها الطبية المقدمة بكافة مستشفياتها الجامعية في مختلف التخصصات الطبية.

ووجه رئيس الجامعة العاملين بالمستشفى ضرورة الاستمرار وبذل المزيد للقيام برسالتهم العظيمة تجاه المرضى، مؤكدا الدعم المفتوح لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، معلنا أن الاهتمام بالمرضى ورعايتهم من الأهداف الرئيسية لجامعة الأزهر في إطار خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رافق رئيس الجامعة في الجولة الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي ونواب مدير المستشفى.
المحرصاوي يفاجئ مستشفى الحسين الجامعي التابع لطب بنين الأزهر بزيارة خاطفة
المحرصاوي يفاجئ مستشفى الحسين الجامعي التابع لطب بنين الأزهر بزيارة خاطفة
المحرصاوي يفاجئ مستشفى الحسين الجامعي التابع لطب بنين الأزهر بزيارة خاطفة
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