مورينيو يعود لـ أولد ترافورد من جديد

ويحل توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو ضيفًا على مانشستر يونايتد الذي أقيل البرتغالي من تدريبه في ديسمبر 2018، بسبب تراجع نتائج الفريق معه، ليظل بدون عمل حتى تولى منصب المدير الفني للسبيرز قبل أسبوعين.

ويحل توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو ضيفًا على مانشستر يونايتد الذي أقيل البرتغالي من تدريبه في ديسمبر 2018، بسبب تراجع نتائج الفريق معه، ليظل بدون عمل حتى تولى منصب المدير الفني للسبيرز قبل أسبوعين.

شاءت الأقدار أن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إلى مسرح "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد فريقه السابق.

شاءت الأقدار أن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إلى مسرح "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد فريقه السابق.

ورغم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب تراجع الفريق معه، إلا أنه يحظى بحُب كبير من جانب جماهير أولد ترافورد، حيث نال تحياتهم وهتافاتهم، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس"، لتحليل مباراة فريقهم وليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.





وظهر مورينيو وهو يرد التحية للجماهير في ملعب "أولد ترافورد"، حيث التقطت الكاميرات صورا له وهو يرمي لهم بقبلة.