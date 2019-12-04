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رياضة

مورينيو يعود لـ أولد ترافورد من جديد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:12 م
مورينيو
مورينيو
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إسراء أشرف
شاءت الأقدار أن يعود البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إلى مسرح "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر يونايتد فريقه السابق.

ويحل توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو ضيفًا على مانشستر يونايتد الذي أقيل البرتغالي من تدريبه في ديسمبر 2018، بسبب تراجع نتائج الفريق معه، ليظل بدون عمل حتى تولى منصب المدير الفني للسبيرز قبل أسبوعين.
مورينيو يعود لـ أولد
ورغم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب تراجع الفريق معه، إلا أنه يحظى بحُب كبير من جانب جماهير أولد ترافورد، حيث نال تحياتهم وهتافاتهم، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي الخاص بشبكة "سكاي سبورتس"، لتحليل مباراة فريقهم وليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

وظهر مورينيو وهو يرد التحية للجماهير في ملعب "أولد ترافورد"، حيث التقطت الكاميرات صورا له وهو يرمي لهم بقبلة.

مورينيو يعود لـ أولد
مورينيو يعود لـ أولد
وحل جوزيه مورينيو، مكان ماوريسيو بوتشيتينو الذي أقيل من تدريب توتنهام، بسبب تراجع نتائج الفريق معه في الفترة الأخيرة.

ومنذ أن تولى مورينيو تدريب توتنهام، حقق الفريق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها تحت قيادته، بواقع انتصارين في الدوري الإنجليزي والثالث في الدوري الأوروبي.

وقاد مورينيو توتنهام لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 20 نقطة، بعد أن تولى قيادته وهو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.
مورينيو يعود لـ أولد
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، صوب مسرح "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، لمشاهدة الزيارة المرتقبة لتوتنهام وجوزيه مورينيو، في قمة الجولة الخامسة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي.
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