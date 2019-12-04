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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام والمساعد بالمتابعة اليومية لملف النظافة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:18 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قرارا بتكليف سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ومنال الغندور السكرتير المساعد بالمتابعة اليومية لملف النظافة على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ الدقهلية أن القرار الذي أصدره يتضمن قيام السكرتير العام والمساعد بالاشراف المباشر والمتابعة الميدانية اليومية لأعمال النظافة

وكذا الاشراف على رفع المخلفات وتراكمات القمامة من شوارع حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن المذكورة.

واوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن القرار يتضمن تشكيل لجنة سداسية تضم السكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء والمدن المشار إليها تكون مسئوليتها المتابعة والاشراف اليومي لرفع الأتربة والقمامة وأعمال التجميل والنظافة لجميع شوارع ومناطق مدينة المنصورة وطلخا.

وفي هذا الإطار أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ هذه التعليمات بالدقة والسرعة اللازمين،على ان تقوم لجان التفتيش والمتابعة بالمرور على الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأخرى والتأكد من القيام بأعمال النظافة على الوجه الاكمل.

وأكد محافظ الدقهلية على أن يتم تصوير أعمال النظافة اليومية في جميع المراكز والمدن والأحياء بالفيديو والصور الفوتوغرافية ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمراكز والمدن لعرض الجهود المبذولة وحث المواطنين على المشاركة المجتمعية الايجابية في أعمال النظافة للوصول للمستوى الذي يليق بالمحافظة العريقة.
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