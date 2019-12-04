هل يشترط الطهارة عند الدعاء| أمين الفتوى يحسم الجدل

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء هو نوع من أنواع العبادات وذكر لله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه لا يُشترط فيه ما يُشترط للصلاة.



وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يشترط أو يجب أن يكون الإنسان على طهارة عند الدعاء؟»، أنه ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- كانت تقول: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله تعالى في كل أحيانه»، منوهًا بأن الدعاء هو نوع من أنواع العبادات والذكر لله تعالى، فلا يُشترط فيه ما يُشترط للصلاة من طهارة "وضوء".





هل يشترط الطهارة عند زيارة المقابر



قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يُشترط الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- عند زيارة المقابر أو أضرحة أولياء الله الصالحين، بشرط ألا تكون داخل مسجد.



وأضاف فخر، فى إجابته على سؤال « هل الطهارة واجبة عند زيارة المقابر أو فى حضور غسل الميت؟»، أنه لا يشترط الطهارة عند زيارة المقابر أو تغسيل الميت ولكن إذا كنتِ ستمسِ المصحف وتقرأ القرآن الكريم عند المقابر فيجب أن تكون على طهارة كاملة اى تكوني متوضئة ولو كانت جنبا فلا بد أن تغتسل وتتوضأ حتى تستطيعي مس المصحف وقراءة القرآن.



وتابع : أما إذا كنتى ستزوري المقابر فقط دون قراءة القرآن و دون أن تمسِ المصحف فلا مانع من عدم الوضوء.