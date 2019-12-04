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تعليم

تعليم القليوبية تكشف حقيقة وفاة تلميذين بعدوى الالتهاب السحائي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:33 م
حقيقة وفاة تلميذين
حقيقة وفاة تلميذين بعدوى الالتهاب السحائي
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إبراهيم الهوارى
نفى عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية صحة ما أثير حول وفاة تلميذين بمدرستين تابعتين لإدارة بنها التعليمية بالالتهاب السحائي.

وأشار فتح الباب إلى أن تلميذا توفى خلال تغيبه عن المدرسة وكان محجوزا بالمستشفى التخصصي للأطفال ببنها والحالة الثانية لتلميذة بمدرسة ساحل دجوى لازالت على قيد الحياة ومحجوزة بقسم الأطفال بمستشفى بنها الجامعي لعلاجها من ارتفاع في درجة الحرارة؛ مؤكدا أن الدراسة منتظمة بكافة مدارس الإدارة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف أنه تم رفع تقرير مفصل بالحالتين إلى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الذي قام بزيارة التلميذة المحتجزة بمستشفى بنها الجامعي للاطمئنان عليها بعد شائعة وفاتها مطمئنا أولياء أمور التلاميذ بمدارس المحافظة على أن القليوبية خالية من أي امراض وبائية وأن الوضع تحت السيطرة.

وعن تفاصيل الحالتين قال أن الحالة الأولى كانت للطالب "عمر.ع.ع" من مدرسة عمرو بن العاص ببنها والذي توفى منذ يومين بعد تغيبه من يوم 21 نوفمبر الماضي وبالاستعلام عن حالته أفادت مستشفى بنها التخصصي للأطفال بأنه كان محجوزا في الرعاية المركزة لإصابته بغيبوبة واشتباه في إصابة بالالتهاب السحائي ولسوء الحالة لم تتمكن المستشفى من إجراء التحليل.

أما الحالة الثانية للتلميذة "جنا.ع.ص" بمدرسة ساحل دجوي وهي محجوزة على قيد الحياة بمستشفى بنها الجامعي برعاية الأطفال وحالتها مستقرة وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.
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