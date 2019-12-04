حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

حكم اصطحاب الأطفال في المساجد ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القران الكريم.



وأوضح قائلًا: " أن الأب الذى ياخذ أبنه ولم يكن يعلم أن يسبب إزعاج للأخرين فى المسجد فعليه ان ينصحه برفق دون تضجر على حب المسجد والصلاة وتقليده وهو يصلى.



حكم اصطحاب الأطفال للمسجد

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من اصطحاب الأطفال إلى المسجد، بل ذلك مستحب إذا كانوا مميزين.



وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد»، أن فى اصطحاب الأطفال للمسجد تعويد لهم على الصلاة، وتنشئتهم على حب هذه الأجواء الإيمانية التي يجتمع المسلمون فيها لعبادة الله – تعالى-؛ حتى يكون ذلك مكونًا من مكونات شخصيتهم بعد ذلك.



وتابعت أنه يجب نهى الأطفال عند اصطحابهم للمسجد عن التشويش على المصلين أو العبث في المسجد؛ بشرط أن يكون ذلك برفق ورحمة، وأن يُتَعامَل مع الطفل بمنتهى الحلم وسعة الصدر من غير تخويف أو ترهيب لهم.



وواصلت أن ردود الأفعال العنيفة التي قد يلقاها الطفل من بعض المصلين ربما تُوَلِّد عنده صدمةً أو خوفًا ورعبًا من هذا المكان، والأصل أن يتربَّى الطفل على حبِّ هذا المكان ويتعلق قلبه ببيت الله –تعالى-، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل قلبه معلق بالمساجد»؛ فالمسجد مكان مليء بالرحمات والنفحات والبركات.



وذكرت أن العلماء استدلوا على جواز إحضار الأطفال إلى المساجد بأحاديث، منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم -كان يصلي وهو حاملٌ أُمَامَةَ بنتَ زينبَ بِنْتِ رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.



لجنة الفتوى: يجوز اصطحاب الأطفال عند الصلاة في المساجد بشرط

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك البعض من الآباء والأمهات يصطحبون أطفالهم الصغار معهم عند الذهاب إلى الصلاة في المسجد وهذا أمر مستحب ولكن بشرط واحد.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ماحكم إحضار الأطفال الصغار الذين تصل أعمارهم لسنتين أو أقل أثناء صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات؟»، أنه يستحب إحضار الصبيان إلى المساجد حتى يعتادوا على الصلاة وتتعلق قلوبهم بالمساجد، بشرط عدم قيامهم بالتشويش على المصلين.



وأضافت أنه لا يجوز التشويش على المصلي ولو بقراءة القرآن، فإن كان الأطفال يقومون بالتشويش على المصلين فلا يجوز إحضارهم، وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد؟ فقال: «إن كان لا يعبث لصغره، ويكف إذا نهي فلا أرى بهذا بأسا، وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد » انتهى من المدونة (1/195) .



أهمية تعليم الصلاة للاطفال

- يعتبر تعليم الأطفال الصلاة واجب على كل أبّ وأمّ وهو ثابت بالسنة النبوية، وطاعة واستجابة لأمر الله – تعالى-.

- تعليم الصلاة للاطفال يُبرأ ذمم الآباء والأمهات بالخروج من الأثم وعدم عصيان الله تعالى في ذلك.

-لأنّ الصلاة تزيد من صلة العبد بربه، فيحرص الآباء والأمهات على توريث أبنائهم كل ما هو مفيد ومن باب أولى أنْ يورثهم صلتهم بالله -عزّ وجلّ- عن طريق تعليهم الصلاة والمحافظة عليها.

- تعد من باب الشفقة على الأبناء من عذاب جهنم لتارك الصلاة، وأنّ الأبناء أمانة في أعناق والديهم فيجب أنْ يربوهم تربية صالحة تنفعهم في الحياة الدنيا والآخرة.



جدير بالذكر أنه إذا قصّر الآباء في تربية أبنائهم يحاسبون على ذلك لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام-: «كُلّكُم راعٍ وكلّكُم مسئولٌ عن رعيّتهِ».