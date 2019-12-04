يحقق أعلى معدل له.. صدى البلد يرصد رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

"صدى البلد" يرصد رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر خلال 2019

رؤوف:

عائد السندات وإيرادات قناة السويس أبرز أسباب ارتفاع معدل الاحتياطي

الشافعي: