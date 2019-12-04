بسبب مطب صناعي.. المؤبد لـ 4 متهمين قتلوا 3 أشخاص بنجع حمادي



قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة 4 متهمين، بالسجن المؤبد في واقعة قتل 3 أشخاص والشروع في قتل آخرين بسبب خلافات على مطب صناعي، بقرية أبوحزام.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي ، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.



تعود أحداث القضية إلى 14 يوليو 2015 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين عبيد.أ.م، و صديق.أ.ص، و وليد.م.ع، و كمال الدين.س.ا، تهمة قتل أحمد عبدالرازق، و نور الدين أبوالدهب، و حمدان سلام علي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل الطفل أحمد محمد أحمد سليم و مصعب جمال الدين أبوالمجد، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليهم.



تبين من تحريات المباحث و قتها، أن خلافات نشبت بين المجنى عليهم والمتهمين على مطب صناعي بقرية أبوحزام، تطور الأمر إلى مشاجرة، انتهت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المجنى عليهم.



تم إحالة القضية التي حملت رقم 25044 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، والمقيدة رقم 3447 لسنة 2015 كلي قنا إلى محكمة الجنايات التي قررت معاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.

