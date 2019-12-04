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حوادث

مزقها بـ 14 طعنة وسرق 20 جنيها.. إحالة قاتل محفظة القرآن بـ إمبابة للجنايات.. صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:26 م
المتهم
المتهم
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ندى حمودة – أحمد مهدي
أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول عاطلا متهما بقتل محفظة قرآن بمنطقة إمبابة إلي محكمة الجنايات.

انتهت القضية بعد 4 أشهر من التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية من الطب الشرعي والأدلة الجنائية وخبراء المساعدات الفنية المسئولة عن تفريغ كاميرات المراقبة، وتضمن أمر الإحالة تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة.

وكشفت التحقيقات أن مباحث الجيزة تلقت بلاغا بمقتل سيدة داخل شقتها بامبابة انتقلت علي الفور قوات المباحث لفحص مسرح الجريمة وافادت التحريات ان المجني عليها تدعي أمل. ع ٥٢ سنة محفظة قرآن تقيم بمفردها بالشقة مصابة بـ ١٤ طعنة وجرح بالرأس واثار خنق وتبين من التحريات انها تتمتع بسيرة طيبة وتحفظ القران للاطفال والسيدات.

ورجحت التحريات ان السرقة هى الدافع وراء ارتكاب الجريمة بعدما أسفرت المعاينة عن بعثرة في محتويات الشقة واختفاء متعلقات المجني عليها وتولي فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة فحص كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة لتحديد اخر المترددين عليها كما تم استجواب سكان العقار وعدد من قاطني الشارع حول مدي وجود خلافات للمجني عليها مع اخرين، كما تولي الضباط فحص العناصر الاجرامية بالمنطقة ومتعاطي المواد المخدرة.

وانتهت عملية الفحص والتحري برصد أحد كاميرات المراقبة واحد الشهود للمجني عليها كان يسير برفقتها شابا في الشارع يساعدها في حمل بعض الحقائب وصعد معها الي العقار وبعد فترة شوهد مرة اخري يخرج هاربا من الشارع ومصاب بحالة فزع.

واسفرت تحريات المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة ان الشاب يدعي فتحي وشهرته "حمبوصة" ٢٢ سنة عاطل سبق اتهامه في ٥ قضايا سرقة وسلاح ابيض.

ونجحت قوة تراسها المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة في القاء القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف انه شاهد المجني عليها تسير في الشارع تحمل العديد من الشنط وطمع في سرقة ما قد يجده قيما بداخلها فعرض عليها مساعدتها في حملها وتوصيلها للمنزل الا انه لم يجد فيها ما يمكن سرقته واضاف انه اثناء صعوده علي السلم لتوصيلها للشقة سمعها تحدث شخصا علي الهاتف تخبره بوصولها وانها ستخلد للنوم فنزل الي الشارع وانتظر قرابة ساعتين ثم عاد مرة اخري للشقة وفتحها بمفك وتسلل للداخل الا ان المجني عليها شعرت به فاسرعت تجاه الشرفة للاستغاثة الا انه لحق بها واسقطها علي الارض وقام بخنقها ثم سدد لها ١٤ طعنة وبحث في الشقة عما يسرقه فلم يجد سوي ٢٠ جنيها وهاتفي سامسونج ونوكيا استولي عليها وفر هاربا.
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