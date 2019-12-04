لأول مرة.. اللجنة الثقافية تبدأ توثيق المنشآت البيطرية لإبراز دور الطب البيطري

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر اللجنة الثقافية، إن اللجنة بدأت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ مشروع ضخم، يتم لأول مرة داخل النقابة.





وأكد أن المشروع يعمل على توثيق كافة المنشأت البيطرية على أرض مصر، من حيث تاريخ إنشائها، ودور إداراتها المختلفة للمواطنين والمجتمع، والتى من بينها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث صحة الحيوان، معهد المصل واللقاح، ومعهد التناسليات، وجمع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، والجامعات التى تضم كليات للطب البيطرى، والبالغ عددها 18 جامعة.





وأكد "قاسم"، أن ذلك يهدف للتأكيد على أن الطب البيطرى والمؤسسات المتخصصة بمجالاته المختلفة، لا تعمل فى جزر منعزلة.





وذلك من خلال توضيح أدوار تلك المنشآت فى خدمة المجتمع، والمهام المنوط بها الطبيب البيطرى للعمل عليها، من خلال هذ التوثيق، لافتا إلى أنه سيتم إبراز دور والمهام الثقيلة المُلقاه على عاتق الطبيب البيطرى، كونه خط الدفاع الأول عن الإنسان، من خلال عرض الخدمات المتنوعة لجميع المنشآت البيطرية.



