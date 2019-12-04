ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لأول مرة.. اللجنة الثقافية تبدأ توثيق المنشآت البيطرية لإبراز دور الطب البيطري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:23 م
الدكتور أشرف قاسم
الدكتور أشرف قاسم
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر اللجنة الثقافية، إن اللجنة بدأت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ مشروع ضخم، يتم لأول مرة داخل النقابة.

وأكد أن المشروع يعمل على توثيق كافة المنشأت البيطرية على أرض مصر، من حيث تاريخ إنشائها، ودور إداراتها المختلفة للمواطنين والمجتمع، والتى من بينها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث صحة الحيوان، معهد المصل واللقاح، ومعهد التناسليات، وجمع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، والجامعات التى تضم كليات للطب البيطرى، والبالغ عددها 18 جامعة.

وأكد "قاسم"، أن ذلك يهدف للتأكيد على أن الطب البيطرى والمؤسسات المتخصصة بمجالاته المختلفة، لا تعمل فى جزر منعزلة.

وذلك من خلال توضيح أدوار تلك المنشآت فى خدمة المجتمع، والمهام المنوط بها الطبيب البيطرى للعمل عليها، من خلال هذ التوثيق، لافتا إلى أنه سيتم إبراز دور والمهام الثقيلة المُلقاه على عاتق الطبيب البيطرى، كونه خط الدفاع الأول عن الإنسان، من خلال عرض الخدمات المتنوعة لجميع المنشآت البيطرية.

وأضاف أن ذلك المشروع هو الأول من نوعه بالنقابة، قائلا: لم يكن هناك أى قاعدة لتلك المؤسسات من قبل، وبالتالى تضع اللجنة حاليا حجر أساس ذلك التوثيق للخدمات البيطرية، من خلال التسجيل مع كافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، ونشرها على الموقع الخاص بالنقابة.
Advertisements

ترشيحاتنا

صائد كنوز محظوظ يعثر على قطعة ذهب قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني

نصائح للحفاظ على صلاة الفجر .. فيديو

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل

بعد ثلاثية بني سويف | طلب عاجل من نبيل الحلفاوى لـ رينيه فايلر

بـ بنطلون غريب | إطلالة زوجة تامر حسنى تثير الجدل

رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة.. ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسلام جمال يكشف كواليس مسلسل الاختيار

بـ شراب شبيكة.. دارين حداد بإطلالة مثيرة والجمهور: احلى شوكولاته

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها