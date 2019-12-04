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رياضة

كأس مصر.. 75 دقيقة.. الزمالك يهاجم وحارس الشرقية ينقذ مرماه من عدة أهداف

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:13 م
محمد عبد المنعم حارس
محمد عبد المنعم حارس مرمى الشرقية
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 75 دقيقة من مباراة الزمالك والشرقية بتقدم الأبيض بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

الشوط الأول

بدأ اللقاء ساخنا من ناحية الزمالك، وفي الدقيقة الثانية سدد طارق حامد تسديدة صاروخية تمكن محمد عبد المنعم، حارس مرمى الشرقية من التصدي لها ببراعة.

ورد الشرقية بهجمة منظمة من الجبهة اليسرى من ثلاث تمريرات، وصل بها الى مرمى الزمالك ولكن لاعب الجبهة اليمنى لم يستفيد من الكرة وخرجت الى ركلة مرمى ومرت بسلام على شباك محمد ابو جبل.

واستمر الشرقية في الاستحواذ على الكرة بشكل مميز، في منتصف ملعب الزمالك، وظهر لاعبو الشرقية بضغط متقدم شكل توتر على لاعبي الزمالك.

وحرم القائم الأيسر عبد الله جمعه من تسديدة رائعة من ناحية عبد الله جمعة لاعب الزمالك في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد أن راوغ جمعه دفاعات الشرقية وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على محمد عبد المنعم "مشمش" حارس الشرقية.

وبمهارة عالية في الدقيقة 18 تمكن شيكابالا لاعب الزمالك، من مراوغة دفاعات الزمالك، والدخول منطقة جزاء الشرقية، ومرر كرة رائعة لأشرف بن شرقي الذي تصرف بطريقة غريبة وأخرجها بعيد عن مرمى الفريق المنافس.

ومرر يوسف أوباما كرة رائعة لصالح عمر السعيد الذي سدد كرة قوية، ارتطمت بالعارضة وعادت الى أشرف بن شرقي الذي سدد الكرة ببراعة، وأسكنها الشباك في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 42 من عمر المباراة تمكن الزمالك من تنظيم هجمة رائعة من الجبهة اليمنى، ومرر حازم امام عرضية متقنة، على رأس فرجاني ساسي ليسكنها الشباك.

وأنهى الزمالك شوط المباراة الأول باتقدم بهدفين دون رد، سجلهما اشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي.

الشوط الثاني

دخل الشرقية الشوط الثاني بظهور مميز من هجمة رائعة وصلت داخل منطقة الجزاء، ودخل بها تريكة لاعب الشرقية وسددها ناحية ابو جبل حارس مرمى الزمالك الذي تصدى لها بثبات انفعالي جيد.

واستمر الشرقية في الضغط من الجبهتين وفي الدقيقة 51 احتسب حكم المباراة ركلة ركنية لفريق الشرقية من الناحية اليمنى ولم تترجم لأي شئ، ثم احتسب ركنية اخرى من الجبهة ايسرى لم تترجم لشئ أيضًا.

واستمر الشرقية في الضغط على الزمالك والاستحواذ على الكرة، وسدد أحد لاعبي الشرقية كرة قوية على محمد ابو جبل مرة أخرى في الدقيقة 53 ولكن يتصدى لها بسهولة.

وفي الدقيقة 57 احتسب حكم املباراة ركلة حرة غير مباشرة لصالح الشرقية من مسافة قريبة على مرمى الزمالك ولكن لم يتم تقديم منها أي شئ على مرمى محمد ابو جبل حارس الأبيض.

وأنقذ مشمش حارس مرمى الشرقية شباكة من الهدف الثالث بعد رأسية قوية من يوسف أوباما مررها له حازم امام من الجبهة اليمنى في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وأجرى الزمالك تبديلين دفعة واحدة خرج شيكابالا وحل مصطفى فتحي بدلًا منه، وحل أوناجم بديلًا لعمر السعيد مهاجم الأبيض.

وأجرى الزمالك التبديل الأخير بخروج يوسف أوباما وحل محمود عبد العزيز بدلًا منه.

وتصدى مشمش حارس مرمى الشرقية مرة أخرى وأنقذ مرماه من هدف ثالث وحرم الزمالك من اضافة هدف آخر، لتسديدة محمد أوناجم لاعب الأبيض، في الدقيقة 73 من عمر المباراة.
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