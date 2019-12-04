استادات تعلن تدشين أول فرع للنادي الأهلي في صعيد مصر | تفاصيل

أعلنت شركة استادات القابضة الاتفاق مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على إقامة أول فرع للقلعة الحمراء في الأقاليم بصعيد مصر.



واتفقت الشركة على إنشاء فرع النادي الأهلي بصعيد مصر لخدمة أهل الصعيد ليكون أول ناد في مصر يمتلك فرعا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.



وينضم فرع الأهلي الجديد بالصعيد لفروع النادي الأخرى في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، وفرع التجمع الخامس الذي يتم العمل عليه حاليا.



وسيكون أول فرع خارج القاهرة في ظل الشعبية والجماهيرية الطاغية التي يتمتع بها النادي الأهلي في مصر وخارجها.