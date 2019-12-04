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رياضة

التشكيل الرسمي | محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:29 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيلة الفريق أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب "آنفيلد" فى الجولة الـ15، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمواجهة إيفرتون، كالتالي:

ادريان، ارنولد، لوفرين، فان ايك، روبيرتسون، فينالدوم، ميلنز، لالانا، شاكيري، ماني، أوريجي

فيما جاءت تشكيلة ايفرتون كالآتي:

بيكفورد، هولجيت، مينا، كين، سيديبي، دين، دايفز، سيجردسون، ايوبي، كالفريت لوين، ريتشارلسون

ويدخل فريق ليفربول الإنجليزي الساعي إلى تحقيق الفوز في مباراة ديربي الميرسيسايد، خاصة وأنه ديربي من نوع خاص لدى فريق الريدز.

كما يرغب فريق ليفربول في تحقيق الفوز والابتعاد بشكل أكبر بصدارة الدوري الممتاز عن منافسه فريق مانشستر سيتي.

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 32، ولكن الأخير خاض مواجهات أكثر من فريق ليفربول.
التشكيل الرسمي | محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
التشكيل الرسمي | محمد صلاح على دكة البدلاء أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
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