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رياضة

تقنية الفيديو تحرم نيمار من التهديف مرتين فى مباراة باريس سان جيرمان ونانت

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:46 م
نيمار
نيمار
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محمد رشاد
وقفت تقنية الفيديو بالمرصاد لنيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان خلال مباراة نانت، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري الفرنسي.

في الدقيقة 41 سجل نيمار هدفا بقدمه اليسرى، إلا أن الحكم قرر اللجوء لتقنية الفيديو وألغت الهدف بداعي وجود مخالفة من جوليان دراكسلر ضد مدافع نانت.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، ففي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، تعرض نيمار لدفعة من مدافع نانت، إلا أن تقنية الفيديو أشارت بعدم الحاجة لاحتساب ركلة جزاء.

واعترض النجم البرازيلي على قرار الحكم، وذهب لمناقشته بأنه تعرض لدفعة واضحة، ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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