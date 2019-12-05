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رياضة

وكيل حمدي النقاز يكشف كواليس رجوعه للزمالك وقيمة عقده

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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محمد رشاد
كشف نبيل أبو زيد، وكيل حمدي النقاز لاعب فريق الكرة بالزمالك، عن تفاصيل تعاقد النادي مع النجم التونسي، وأزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان حمدي النقاز أعلن فجر يوم الإثنين، فسخ عقده مع الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وقال "أبو زيد"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "القاهرة والناس"، "أنا من اخترت حمدي النقاز لكي أكون وكيل أعماله، وتفاوضت معه في فترة كانت جماهير النجم الساحلي وإدارة النادي غير راضية عنه".

وأضاف "تحدثت إلى رئيس نادي النجم الساحلي بأنني سأقدم عرضا رسميا من الزمالك لنقوم بشراء النقاز، والمبلغ كان ليس كبيرا 700 ألف دولار و20% من إعادة بيعه".

وأوضح "حمدي النقاز كان يلعب في منتخب تونس، وأخذت تفويضا من رئيس الزمالك للتفاوض".

وأردف "عقد النقاز كان في النجم الساحلي ثلاث سنوات بـ400 ألف دولار، وأتى للزمالك وكان عقده مليونا و425 ألف دولار خلال ثلاث سنوات ونصف".

وأتم: "النقاز تحدث إلى مرتضى منصور عن أنه يريد دفعة يناير في الوقت الحالي لأن لديه ظروفا طارئة، وأخذ 50% من إجمالي عقده، ويستحق أول قسط له 1 أبريل المقبل".

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