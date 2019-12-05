بعد تعرضه لوعكة صحية.. تركي آل الشيخ: شكرا أخي الخطيب

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تقديم الشكر إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





وكتب تركي آل الشيخ ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل... انا الحمدلله بخير وسأعود قريبًا للوطن ان شاء الله... لا اراكم الله مكروه في غالي".





وكان مجلس الأهلي وجه رسالة مؤازرة إلى تركي آل الشيخ؛ بعد أن علم بأنه تعرض لوعكة صحية.





وأعرب النادي الأهلي، عن تمنياته للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالشفاء، بعد تعرضه لوعكة صحية.





ونشرت صفحة النادي الأهلي الرسمية بموقع "فيسبوك"، "خالص التمنيات بالشفاء العاجل 🙏".





وتابعت: "مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية. داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير".





وكان مغرد سعودي بارز كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تغريدة كشف عبرها عن الحالة الصحية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ بعد توارد أنباء أثارت الشكوك حول الحالة الصحية، وأفادت بتعرضه وعكة صحية.