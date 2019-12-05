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أخبار العالم

توجيه اتهام بالاختلاس لرئيس أرمينيا السابق سارجسيان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وجّهت وكالة التحقيق الرسمية في أرمينيا اتهامًا بالاختلاس إلى الرئيس السابق سيرج سارجسيان، ما يرفضه الأخير باعتبارها سياسية.

وقالت وكالة التحقيق الخاصة في أرمينيا اليوم الأربعاء، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن سارجسيان، الذي حكم لمدة 10 سنوات منذ 2008، متورط في اختلاس ما يزيد عن مليون دولار من أموال الدولة التي خصصتها لتوفير الوقود المدعوم للمزارعين.

وطالب المحققون من سارجسيان عدم مغادرة العاصمة الأرمينية يريفان حتى التحقيق معه.
ويواجه سارجسيان حكمًا بالسجن لمدة 8 سنوات إذا ما تمت إدانته في هذه القضية.
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