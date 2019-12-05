جذابة ولافتة.. 25 صورة تكشف أناقة فساتين إليسا

اعتادت الفنانة اللبنانية إليسا، جذب الأنظار بأناقتها وإطلالاتها الجذابة التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الحفلات الغنائية أو أعمالها الفنية أو جلسات التصوير.





فتعد إليسا من النجمات اللاتى يعشقن اتباع أحدث صيحات الموضة، ويحرصن على اختيار قطع الملابس التى تبرز رشاقتهن وتزيد من جمالهن أيضا، مما جعلها تلفت الأنظار دائما بفساتينها التي تظهر بها.





تتمتع الفنانة اللبنانية بذوق رفيع فى اختيار الإطلالات و بالأخص الفساتين ، فتجمع فساتين إليسا دائما بين الأناقة و النعومة، وتعتمد فى الأغلب على الأقمشة الرقيقة و الألوان الجذابة التى تتناسق معها.





كما تحرص الفنانة إليسا على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.