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اقتصاد

655 جنيها لجرام عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الخميس 5-12-2019

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 5-12-2019 ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 655 جنيهًا.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الخميس ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 655 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 749 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 561 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 437 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 23281 جنيها للأوقية.

وسجل سعر الجنيه الذهب 5240 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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