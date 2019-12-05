صباح البلد يقدم تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

قدم حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية مجموعة من التمارين الرياضية الآمنة التي من الممكن أن يتم ممارستها في المنزل، والتى تسهم في تقوية العضلات.



وأكد «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الخميس، أن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها فى المنزل أو فى الجيم.



وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع المواطنين على حسب وزن كل مواطن، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.



وقال حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية: إن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن يمكن استخدام زجاجات المياه للقيام بالتمارين الرياضية الخاصة باليوم فى المنزل بدلا من الأثقال الحديدية الموجودة فى الجيم.



وأوصى حسام، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.

