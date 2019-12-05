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أخبار العالم

وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، تطلع بلاده إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد في العاصمة السعودية (الرياض) في 10 ديسمبر الجاري بكل تفاؤل وأمل.

وقال قرقاش ـ في تصريح أوردته قناة "العربية " اليوم الخميس - "نتطلع إلى قمة (الرياض) بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي، إيماننا بدور السعودية الراسخ، والتزاما بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

وأكد التزام بلاده بالتعاون الخليجي، قائلًا: "التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا".
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