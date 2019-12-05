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مرأة

مفاجأة صادمة.. لا علاج لفيروس نقص المناعة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يضعف فيروس نقص المناعة البشرية، الجهاز المناعي، ويعوق قدرة الجسم على مكافحة المرض دون علاج، ويمكن أن يؤدي فيروس نقص المناعة البشرية إلى المرحلة الثالثة من فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز.

ولا يوجد حاليًا أي علاج لفيروس نقص المناعة البشرية، ولكن هناك بحث مكرس للوصول لحل جذري لهذا المرض، وتم تحقيق خطوات كبيرة نحو الوقاية من هذا الفيروس.

كما أن هناك تطويرا للقاح فيروس نقص المناعة البشرية من شأنه أن ينقذ ملايين الأرواح، ومع ذلك لم يكتشف الباحثون بعد لقاحا فعالا لفيروس نقص المناعة البشرية.

ويمكن للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس إلى أطفالهن قبل الولادة وبعدها، وفي الحالات التي يتم فيها استخدام دواء فيروس نقص المناعة البشرية، يكون هذا نادرًا جدًا.
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