رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات المناخية بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتطهير جميع بلاعات الصرف الصحى على مستوى المحافظة، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها لصرف مياه الأمطار بها.



جاء ذلك فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لمواجهة التغيرات المناخية "الأمطار الغزيرة - السيول" حال حدوثها خلال فصل الشتاء.



وأشار إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعمل خلال الأمطار أو السيول.



وأضاف محافظ المنوفية أن هناك خططا بكل مديرية بالمحافظة لمواجهة الأمطار الغزيرة، حيث يتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومضاعفة النوبتجيات للأطباء والتمريض وتوفير أكياس الدم والأمصال والتأكد من كفاءة عمل المولدات الكهربائية وتوافر المياه بالخزانات والوقود والدفع بفرق الانتشار السريع.



كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بكل فرع على مستوى المحافظة وتم تجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، كما أنه يتم تخفيض ضخ المياه فى حالات المطر الغزير حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار، مشيرا الى أن هناك بيانا خاصا بأماكن تجمعات المياه بالمدن يتم التحرك اليها فورا كأول خطوة بالتنسيق مع رؤساء المجالس والمدن.



وتجري شركة الكهرباء أعمال الصيانات الدورية لكل من شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، بالإضافة إلى تجهيز مولدات كهرباء وأكشاك ومحولات متنقلة لمواجهة الانقطاعات نتيجة الظروف الطارئة ويتم المرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من أحكام غلقها.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه يتم إدارة التعامل مع مياه الأمطار والسيول بالمحافظة من خلال لجان إدارة الأزمات بالمحافظة ومجالس المدن وغرف العمليات الفرعية وتختص باستقبال انذارات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية هطول الأمطار خلال 48 ساعة ورفع درجة الاستعداد والتعامل مع الموقف وكذلك استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الإستجابة الفورية لها، مؤكدا ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفورى معها.



