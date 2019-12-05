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حوادث

الإعلامية سحر شعراوي تقيم دعوى خلع ضد زوجها هشام يكن.. تفاصيل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 12:41 م
تنظر محكمة الأسرة في حى الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، دعوى خُلع أقامتها الإعلامية سحر شعراوي، ضد زوجها الكابتن هشام يكن، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا.

وقامت صاحبة الإدعاء بتوكيل المحامي عاصم قنديل لمباشرة القضية، من أجل حصولها على الخلع من زوجها، بعدما فشلت المحاولات الودية للحصول على الطلاق، بعدما باتت الحياة بينهما مستحيلة.

وقالت شعراوي إنها حاولت أن تحصل على الطلاق بالطرق الودية تقديرًا لسنوات العشرة بينهما، لكنه رفض أن يستجيب لطلبها في الحصول عليه، وتهرّب أكثر من مرة، ما اضطرها لأن تلجأ الى استخدام حقها الشرعي في الخلع.
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