الإعلامية سحر شعراوي تقيم دعوى خلع ضد زوجها هشام يكن.. تفاصيل

تنظر محكمة الأسرة في حى الشيخ زايد بمدينة ٦ أكتوبر، دعوى خُلع أقامتها الإعلامية سحر شعراوي، ضد زوجها الكابتن هشام يكن، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا.





وقامت صاحبة الإدعاء بتوكيل المحامي عاصم قنديل لمباشرة القضية، من أجل حصولها على الخلع من زوجها، بعدما فشلت المحاولات الودية للحصول على الطلاق، بعدما باتت الحياة بينهما مستحيلة.



