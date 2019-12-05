استمرار محاولات انتشال صندل غارق بقرية شبرا النملة بطنطا.. صور

واصلت القيادات التنفيذية بمحافظة الغربية محاولاتها لليوم الثالث علي التوالي لرفع واستخراج كوبري الصندل المنهار بالكيلو 29 على قناة طنطا الملاحية أمام قرية شبرا النملة بطنطا بعد أن تعذرت عملية استخراجه خلال اليومين الماضيين بعد ان تم الاستعانه بحفار متحرك وونش عملاق ومعدات ثقيلة.



وأعلن المهندس ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا أنه سيتم استدعاء ونش بقوة رفع 100 طن حتي يتمكن من رفع الجزء المنهار، والذي يبلغ وزنة نحو 60 طنا.



وتابع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية موقع كوبري الصندل المنهار ووجه بسرعة توفير المعدات الثقيلة لرفع الجزء المنهار.



واكد يونس أنه سيتم بحث إنشاء كوبري للمشاة في هذا الموقع ليكون آمنا على حياة الأهالي.



وكانت حالة من الاستياء قد سادت بين أهالي قرية شبرا النملة بعد تعرض "كوبري الصندل" على ترعة الملاحة والذي يربط أهالي القرية بالأراضي الزراعية وطريق المقابر للغرق بصورة مفاجئة يوم الأحد الماضي.



ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المسئولين بسرعة العمل على رفع الكوبري من المياه والعمل على إصلاحه في أقرب وقت، وذلك لعدم إعاقة مصالح المواطنين بتلك المنطقة.