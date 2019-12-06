بعد ارتفاع معدلات الطلاق.. برلمانية تطالب بتدريب سلوكي ونفسي قبل الزواج

كشفت غادة عجمي عضو مجلس النواب، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال عام 2019، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 5 أسباب أدت إلى هذا الارتفاع في معدلات الطلاق.



وأكدت "عجمي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب هي تزويج الشباب قبل سن الـ 18 سنة، حيث أن الشباب قبل هذا السن الذي حدده القانون يكون غير مسؤولين وغير مؤهلين لتحمل المسؤولية التي تنتج عن الزواج.



وأوضحت النائبة أن من أهم الاسباب أيضا التي كانت سببًا في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، هي عدم وجود حملات توعية للمواطنين تستهدف رفع الوعي والتثقيف بأمور الزواج، مطالبة بضرورة وجود تدريب لمدة 3 شهور سلوكي ونفسي قبل الزواج حتى يكون هناك استقرار تام.



يأتى ذلك بعد أن تقدمت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والتعليم، بشأن " ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019 مقارنةً بالأعوام السابقة".



وقالت النائبة، في بيانها: "أن كثرة حالات الطلاق في مصر، يدق ناقوس الخطر ومشكلة تحتاج إلى علاج ونظر بشكل عاجل، لما يشكل تهديدًا للبناء الأسري في المجتمع، فقد كشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2019 مقابل 198269 شهادة عام 2018، وقد ارتفع معدل الطلاق من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2018 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2019".



وأشارت عضو مجلس النواب إلى "أن أهم الأسباب لتفاقم تلك الظاهرة هي أزمة القيم التي تواجه المجتمع المصري، حيث ينظر البعض إلى الزواج ليس بناء لأسرة تكون نواة للمجتمع بدون تضحية وتعاون أصبح اليوم علاقة مؤقتة، هذا بالإضافة إلى تراجع دور الجهات المعنية بالأمر كالإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية والثقافية".



وشددت الشبراوي على "ضرورة وجود توعية مجتمعية بالمدارس والجامعات والأندية وزيادة الرقابة على البرامج التليفزيونية والمسلسلات والعمل على التوعية الاقتصادية وعدم المغالاة في المهور وتغيير ثقافة المظاهر والعمل على التوعية الثقافية للارتقاء بالنفس واختيار الشريك".