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مرأة

التعب المستمر وفقدان الوزن.. 8 أعراض تنذرك بـ سرطان القولون

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:47 م
سرطان القولون
سرطان القولون
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نهى هجرس
يعد سرطان القولون من الأمراض الغامضة التي لا تظهر أعراضها بشكل واضح مثل التهابات المعدة أو التعب الدائم في القولون مع التشنجات والآلام، فلا يستطيع البعض اكتشافه بسهولة إلا بتشخيص الطبيب وإجراء الفحوصات والأشعة التي تثبت الإصابة بـ سرطان القولون.

لكن هناك بعض الأعراض التي إذا ظهرت عليك، يجب استشارة الطبيب لأنها قد تكون علامة على الإصابة بـ سرطان القولون، كما ذكرها موقع "mayoclinic"، وهي :

1- تغيير مستمر في عادات الأمعاء لديك بما في ذلك الإسهال أو الإمساك أو تغيير في تناسق البراز.
2- وجود نزيف مستقيمي أو دم في البراز.
3- الشعور بعدم الراحة في البطن ووجود مثل تشنجات وغازات وألم.
4- الشعور بملء الأمعاء وكأنها لا تفرغ تمامًا.
5- ضعف عام أو تعب وإرهاق
6- فقدان الوزن غير المبرر
7- شعور بأنك بحاجة إلى حركة الأمعاء التي لا تشعر بالراحة من خلال القيام بذلك
8- نزيف المستقيم .
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