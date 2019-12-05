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أخبار البلد

البيطريين تعلن عن موعد الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي والمجالس الفرعية

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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محمد غالي
اعلنت نقابة الاطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام خالد العامري والامين العام السيد عبيد، وبناء علي قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي للنقابة ومجالس النقابات الفرعية على المقاعد التالية.

أولا مقعد نقيب عام الأطباء البيطريين.

ثانيا: ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية من مضى على قيدهم 15 عاما.
ثالثا: ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة على مستوى الجمهورية من مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

رابعا:-
1-مقعد لعضوية منطقة القاهرة والجيزة من مضي علي قيده أقل من 15 عاما، على الا يكون من محافظة الجيزة.

2 - مقعد العضوية منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما ، على ألا يكون من محافظة القليوبية.
3- مقعد لعضوية منطقة غرب الدلتا من مضي علي قيده أقل من 15 عاما على الا يكون من محافظة البحيرة.

4-مقعد لعضوية منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل 15 عاما ، على ألا يكون من محافظة الشرقية.

5- مقعد لعضوية منطقة شمال الوجه القبلى ممن مضى على قيده ۱۵ عاما، على ألا يكون من محافظة بني سويف.
6-مقعد لعضوية منطقة جنوب الوجه القبلى من مضى على قيده اقل من 15 عاما على الايكون من محافظة اسيوط.

خامسا: مجالس النقابات الفرعية للاطباء البيطريين لجميع المحافظات ما عدا كا من نقابة القاهره والجيزة وقنا.

وذلك على النحو التالي :

- رئيس النقابة الفرعية، أن يكون مضى على قيده 15 عاما .
- عضوين مضى على قیدهما 15 عاما.
-عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عامأ.

يتم فتح باب الترشح يوم الأحد المواف ٢ ۲۰۱۹/۱۲/۲ لمدة عشرة ايام، حتى ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ بدءا من العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء، بمقر النقابة العامة -ش الحديقة بجاردن سيتى – القاهرة

وتسلم طلبات الترشح شخصية باليد في مقر النقابة مقابل، إيصال معتمد أو ترسل بخطاب موصى عليه على مقر النقابة، بالقاهرة بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه، الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح طبقا، النص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 111 لسنة ۱۹۷۰.
البيطريين تعلن عن موعد الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي والمجالس الفرعية
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