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أخبار العالم

لأول مرة في العالم.. الرياض تحتضن مهرجان «MDL Beast» للموسيقى

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:15 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تدشن العاصمة السعودية الرياض، في الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجاري، مهرجان MDL Beast للموسيقى، والذي يُقام لأول مرة في العالم، ويجمع الموسيقى والفن والثقافة.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز تتويجًا لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

وسيكون عشاق الموسيقى في السعودية والمنطقة والعالم على موعد مع احتفالية كبرى تتسع لـ70 ألف شخص؛ حيث سيشمل المهرجان 18 عنوانًا عالميًّا و28 عرضًا عالميًّا بما في ذلك Afrojack وCamelphat و J BalvinوTiësto

ومن أبرز الضيوف الذين سيحضرون المهرجان: ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، وعدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين من المقرر أن تعلن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، قال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، قال أحمد العماري، «دي جي» وعضو فريق المهرجان: أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.

وتابع: «نحن نثق أن MDL Beast سيكون حدثًا لم يسبق له مثيل ولا يمكننا الانتظار لتجربة هذا المعلم الموسيقي مع الجمهور السعودي»
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