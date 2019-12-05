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رياضة

تعديل في مواعيد مباريات السبت بكأس مصر

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 06:42 م
كأس مصر
كأس مصر
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يسري غازي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة طلائع الجيش مع دكرنس في دور الـ32 لبطولة كأس مصر المحدد لها السبت 7 ديسمبر الحالي في الخامسة مساء بدلا من الثانية والنصف عصرا.

كما قررت اللجنة اقامة مباراة الاتحاد السكندري ونادي النصر القاهري في الدور ذاته في الثانية والنصف عصرا بدلا من الخامسة مساء.

وتأهلت فرق النادي الأهلي والزمالك وأبو قير للأسمدة ووادي دجلة ومصر المقاصة ونادي مصر والمقاولون العرب لدور الستة عشر من البطولة .

ومن المقرر أن يلتقي سموحة مع العبور والترسانة وإنبي غدا ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة .

كما يلعب فى الوقت الحالي المصري البورسعيدي مع قنا ، وتشير النتيجة إلى تقدم أبناء المدرب ايهاب جلال بهدفين مما يعنى تأهل المصري بنسبة كبيرة الى دور الـ16 ما لم تحصل مفآجات.
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