لتطوير العلاقات بين البلدين | سامح شكرى يلتقي رئيس وزراء إيطاليا خلال زيارته لـ روما

استقبل رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبى كونتى" في مقر رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم بزيارة للعاصمة الإيطالية روما.



وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري نقل في مستهل اللقاء تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإيطالي، ومدى الأهمية التي يعلقها على تطوير العلاقات بين البلدين.



وأوضح حافظ، أن اللقاء قد تناول استعراض مجمل العلاقات الثنائية في شقها السياسي والاقتصادي وسُبل تطويرها في ظل العلاقات التاريخية والخاصة التي تربط بين البلدين.



كما تم التطرق لأهم التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الأزمة الليبية وقضية سد النهضة.