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بعد لقاء الوزير.. الطفل بائع الشرابات: عايز أكون عالم آثار عشان بلدي.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:32 م
الدكتور خالد العنانى
الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والطفل على صبره
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هاني حسين
قال الطفل على صبرة، بائع الشرابات بمنطقة حلوان، يحلم بأن يصبح عالم آثار، إنه التقى بوزير الآثار وهو شخصية محترمة جدا، مضيفا:" طالما انه فكر فيا يبقى هو شايف شغله ".

وأضاف على صبرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" عايز أكون عالم آثار عشان اتكلم عن بلدي وعايز لما اكبر أكون حاجة، وانا بحب الحضارة المصرية القديمة الفرعونية".

وتابع على صبرة:" منحني وزير الأثار تصريحا بزيارة جميع المتاحف بالمجان و نفسي اقابل الدكتور زاهي حواس".

واستقبل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الطفل على صبره والذى نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعى مقطع فيديو سرد خلاله قصة كفاحه ببيعه الشرابات لكسب قوت يومه واستكمال دراسته وحلمه بأن يصبح عالمأ للآثار.

وهنأ الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، الطفل على صبره على كفاحه وشجاعته وطالبه ببذل مزيد من الجهود وضروره اجتهاده بالدراسة ومنحه تصريح زيارة مجانى له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف بجميع محافظات مصر للتعرف على تاريخ مصر العريق.

يذكر أن وزير الآثار الدكتور خالد العنانى استقبل الطفل علي صبرة والذي انتشر عنه فيديو على السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه، حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته وذلك بعد أن تركهم والدهم، مما اضطره إلى بيع الجوارب لكسب قوت عيشه وأسرته واستكمال دراسته، وهو في الثانية عشرة من عمره.
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