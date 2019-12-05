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ديني

شيخ الأزهر يتكفل بعلاج هبة مجدي ومنحها معاشا مدى الحياة

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:54 م
شيخ الأزهر يتكفل
شيخ الأزهر يتكفل بعلاج هبة مجدي ومنحها معاش مدى الحياة
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محمد شحتة
وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتكفل بعلاج الطفلة هبة وجدي التي تبلغ من العمر 37 عاما.

وتعاني هبة مجدي، من حالة نادرة في العظام، وولدت بعظم زجاجى يجعل عظامها تتكسر من أقل مجهود والأصعب من ذلك أن جسمها لا يستطيع النمو ولا تستطيع الحركة، كما أنها يتيمة الأب والأم.

ووافق شيخ الأزهر، على منح الفتاة اليتمية معاش شهرى قدره ٨٠٠ جنيه مدى الحياة والتكفل بجميع نفقات علاجها وتوفير حياة كريمة لها.

يذكر أن شيخ الأزهر تكفل بعلاج العديد من الحالات المرضية في الفترة الماضية التي تطلبت تدخل عاجل لرعايتها وإجراء عمليات جراحية لها، وذلك في إطار دور الأزهر الشريف تجاه البسطاء والفقراء.

ويتكفل بعلاج الحالات، بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
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