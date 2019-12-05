حفل ضخم لـ منتخب مصر الأولمبي .. اعرف التفاصيل

تنظم شركة We حفلا ضخما لتكريم المنتخب الأوليمبي بعد إنجاز الفوز ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.



ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في اتحاد الكرة ومسئولي شركة we؛ لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الارتباطات والمسابقات الكروية المختلفة.



وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، إيمانًا بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.



ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 عاما، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الأفريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.