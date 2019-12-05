ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حفل ضخم لـ منتخب مصر الأولمبي .. اعرف التفاصيل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:24 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تنظم شركة We حفلا ضخما لتكريم المنتخب الأوليمبي بعد إنجاز الفوز ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما، والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في اتحاد الكرة ومسئولي شركة we؛ لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الارتباطات والمسابقات الكروية المختلفة.

وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، إيمانًا بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.

ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة امم افريقيا للشباب تحت 23 عاما، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الأفريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عاما اليوم

كاف يشيد بحفل افتتاح امم افريقيا ويوجه الشكر لـ بريزنتيشن

الجنايني: المنتخب الاولمبي أكمل فرحة افتتاح امم افريقيا

بريزنتيشن تنقل افتتاح أمم إفريقيا للشباب بـ13 كاميرا واستخدام تقنية الطائرات

تامر حسني مفاجأة بريزنتيشن في حفل ختام أمم أفريقيا للشباب

بعد حفل القرعة والافتتاح.. بريزنتيشن تواصل الإبهار في ختام أمم إفريقيا للشباب

ترشيحاتنا

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

مدرب قطر يكشف كواليس السقوط أمام السعودية في خليجى 24

هل تجوز الزكاة على الأخ المحتاج .. الإفتاء تجيب |فيديو

رشوان توفيق يحكي مواقف مؤثرة في حياته الأسرية

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

قاهر القطريين| عبدالله الحمدان يتوج بلقب رجل مباراة السعودية والعنابي

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس.. الكاف يوافق على قيد نجم الدفاع قبل لقاء الهلال

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

مدرب قطر يكشف كواليس السقوط أمام السعودية في خليجى 24

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا