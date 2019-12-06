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رياضة

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

- أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مشروع إنشاء "استاد الأهلي" الجديد لم يتوقف بعد الإعلان عن استاد الأهلي بالسلام مؤخرا، وأنه جار الانتهاء من المشروع والمدينة الرياضية في مدة زمنية لن تتجاوز ١٠ سنوات، وفقا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة بالملف الكامل الذي يتولاه محمد سراج عضو المجلس.

هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

- أثار جلوس النجم المصري محمد صلاح على طوال 90 دقيقة على دكة بدلاء ليفربول، أمام إيفرتون أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيرة مشجعي الريدز، خاصة وأن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

- شهدت الساعات الماضية تطورات في ملف التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك بعد فسخ تعاقده مع النادي بشكل رسمي عقب مباراة مازيمبي الكونغولي الأخيرة والتي انتهت بفوز بطل الكونغو بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

- وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " على قيد لاعب جديد ضمن قائمة الأهلى التى تخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

- أبدي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية سعادته البالغة بعد فوز السعودية على قطر بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نصف نهائى خليجى 24.

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