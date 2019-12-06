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فن

في ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. قريبته نجمة شهيرة اليوم تعرف عليها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:13 ص
عبد الغني النجدي
عبد الغني النجدي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الجمعة 6 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان القدير الراحل عبد الغني النجدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1915، ورحل عام 1980عن عمر يناهز الـ64 عامًا، فإن نُسيت أعماله فلن تُنسى مشاهده وأدواره الفنية، التي ترك في كلًا منها بصمة خاصة، وتميز بجملة التي لا تزال باقية.

ولد عبد الغني النجدي، في 6 من ديسمبر من عام 1915 وتميز بأدوار "الخادم ..البواب ..العسكري"، تميز بالأدوار الثانوية لكنها كانت مؤثرة في السياق الدرامي، فعلى الرغم من أنه لم يكون من كبار النجوم إلا أنه ترك بأدائه المميز علامات أضيفت لرصيده الفني سواء كان ذلك على الشاشة السينمائية او من خلال خشبة المسرح.

استطاع عبد الغني النجدي أن يترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ونجح بادائه البسيط واتقانه لأدواره في كسب مكانة قوية لدى جمهوره فهو "البواب والعسكري والمواطن" ذو القدرات الضعيفة.

تزوج الراحل عبد الغني النجدي من المونولوجست والراقصة بديعة صادق وأنجب منها إبنه خالد النجدى، وبديعة صادق، هي أخت الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس.
في ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. قريبته نجمة شهيرة اليوم تعرف عليها
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