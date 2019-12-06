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مرأة

سهل ولذيذ.. طريقة تحضير خبز التورتيلا خطوة بـ خطوة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:31 ص
خبز التورتيلا
خبز التورتيلا
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نهى هجرس
يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز السهلة واللذيذة والتى يمكن تناولها فى جميع الأوقات، ويتناسب مع الكثير من الأكلات ، وسنقدم لكم طريقة أعدادة بوصفة سهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-

مكونات خبز التورتيلا:-
- 4 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- نصف كوب زيت
- رشة ملح
- ماء للعجن

طريقة تحضير خبز تورتيلا:-

- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

- يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

- تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج

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