سهل ولذيذ.. طريقة تحضير خبز التورتيلا خطوة بـ خطوة

يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز السهلة واللذيذة والتى يمكن تناولها فى جميع الأوقات، ويتناسب مع الكثير من الأكلات ، وسنقدم لكم طريقة أعدادة بوصفة سهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-



مكونات خبز التورتيلا:-

- 4 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- نصف كوب زيت

- رشة ملح

- ماء للعجن



طريقة تحضير خبز تورتيلا:-



- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح



- يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة



- تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج



