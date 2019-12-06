سهل ولذيذ.. طريقة تحضير خبز التورتيلا خطوة بـ خطوة

يعد خبز التورتيلا من أنواع الخبز السهلة واللذيذة والتى يمكن تناولها فى جميع الأوقات، ويتناسب مع الكثير من الأكلات ، وسنقدم لكم طريقة أعدادة بوصفة سهلة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى وهى:-
مكونات خبز التورتيلا:-
- 4 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- نصف كوب زيت
- رشة ملح
- ماء للعجن
طريقة تحضير خبز تورتيلا:-
- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
- يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
- تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج
مكونات خبز التورتيلا:-
- 4 كوب دقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- نصف كوب زيت
- رشة ملح
- ماء للعجن
طريقة تحضير خبز تورتيلا:-
- يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
- يضاف الزيت والماء ويقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
- تفرد بالنشابة وتقلب في طاسة على النار على الجانبين حتى النضج