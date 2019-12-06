بنفس عقلية ترامب.. تكهنات حول ترشح ويست لرئاسة أمريكا وتولي كيم كارداشيان منصب السيدة الأولى

يبدو أن البيت الأبيض سيحصل على ترامب آخر جديد إذا ترشح بالفعل فنان الهيب هوب «كاني ويست» ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة وزوجته «كيم كاردشيان» سيدة أولى لأمريكا.



في تصريح غريب من «جوناثان تشيبان» أقرب صديق لـ كيم كارداشيان أكد بأنه يرى كيم وزوجها كاني ويست يديران أمريكا من البيت الأبيض خلال سنوات.



وبرغم إعلان مغني الراب كاني ويست من قبل إنه يعتزم الترشح للرئاسة في انتخابات 2024 على خطى صديقه المفضل «دونالد ترامب»، إلا أنه كان قد تخلى عن كل تلك التلميحات منذ فترة طويلة.



تعجب الكثيرون من وجود ويست كأول الزائرين في اليوم التالي الذي تم تنصيب ترامب فيه رئيسًا لأمريكا، وعلق وقتها بأن ترامب "شقيقه وأخوه"، وأن شخصياتهما متشابهة إلى حد كبير.



وبينما يعتقد الكثيرون أنه لن يحدث ذلك، يعتقد البعض أنه من المحتمل جدًا أن يصبح كاني رئيسًا وكيم السيدة الأولى للولايات المتحدة، حتى أن جوناثان شيبان الذي غير اسمه رسميًا إلى Foodgod، قال إنه سيعيش معهما في البيت الأبيض.



وقال لـ MailOnline: "أحتاج إلى منصب في البيت الأبيض، فأنا أريد التأكد من حصول جميع الأطفال على وجبات غداء مدرسية رائعة، يمكن أن أكون سكرتير اجتماعي مثلًا".



كاني ويست كشف في العام الماضي عن أول شيء سيفعله عندما يصبح رئيسًا لأمريكا وقائدًا للعالم، وهو تغيير اسم طائرة الرئيس الخاصة ليعكس لقبه الخاص "ييزي".



ييزي أو Yeezy هو لقب كاني واسم خط إنتاج ملابسه، وهو في اعتقاده اسم جيد وممتاز للطائرة الرئاسية أيضًا، فلا يبدو أن أمريكا ستتخلص من اللعنة الترامبية أبدًا.