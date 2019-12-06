شباب البحيرة يشاركون فى ندوة القومى للمرأة " معا نحو المساواة " لمناهضة العنف

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع هيئة بلان انترناشيونال، حلقة ندوة تحت عنوان" معا نحو المساواة "، لمساعدة الشباب من الجنسين، على مواجهة الظواهر المجتمعية السلبية وأهمها الزواج المبكر كأحد صور العنف ضد المرأة بمشاركة سامية عوض ممثلا عن هيئة بلان انترناشيونال، والدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، والدكتورة كريمة السلامونى مقررة المجلس القومى للسكان ومجموعة من الشباب والفتيات.



واوضحت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، إن الندوة تأتي فى إطار حملة ال ١٦يوم التى أطلقها المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وسفارة السويد، تحت أسم "مساحة أمان".



أكدت رشاد إلى أن الحملة تهدف للحد من العنف ضد المرأة، وتمكينها من تقلد المناصب القيادية، عن طريق التشريعات التى تحارب التمييز ضد المرأة وحرمانها من الميراث، ومكافحة التحرش، والتمييز فى تولى المناصب فى إطار المحور الرابع فى استراتيجية ٢٠٣٠م التابعة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشارت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ، إلى أن الندوة تضمنت جلسة استماع ومناقشة لقادة المجموعات من الشباب، لمعرفة مقترحاتهم لحل المشكلات التي تعترضهم أثناء العمل التطوعى، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية ، بهدف تدريب الشباب على الأدوار القيادية فى العمل التطوعى، وكيفية التواصل الفعال مع القيادات التنفيذية، وكيفية تصديهم للظواهر المجتمعية السلبية التى تواجههم أثناء عملهم.



يذكر أن فرع المجلس القومى للمرأة ينظم سلسلة ندوات ولقاءات توعوية بالنادى الاجتماعى ومركز النيل للإعلام فى اطار حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس القومى للمرأة سنويًا برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس.