سقوط جديد للجانرز.. ملخص وأهداف مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

خسر فريق آرسنال أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



تقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه أدم ويستر في الدقيقة 36، قبل أن ينجح ألكسندر لاكازيت، في معادلة النتيجة للجانرز، في الدقيقة 50.



وفي الدقيقة 80 تمكن نيال موباي، في تسجيل هدفا قاتلا لـ برايتون، من رأسية رائعة في الدقيقة 80.



وتعد هذه المباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، التي يفشل فيها آرسنال في تحقيق الفوز.



وبهذه النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 19، في المركز العاشر، بينما صعد برايتون للمركز الـ 13 بـ 18 نقطة.