ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سقوط جديد للجانرز.. ملخص وأهداف مباراة آرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
Advertisements
محمد السعيد
خسر فريق آرسنال أمام ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه أدم ويستر في الدقيقة 36، قبل أن ينجح ألكسندر لاكازيت، في معادلة النتيجة للجانرز، في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 80 تمكن نيال موباي، في تسجيل هدفا قاتلا لـ برايتون، من رأسية رائعة في الدقيقة 80.

وتعد هذه المباراة السابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، التي يفشل فيها آرسنال في تحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 19، في المركز العاشر، بينما صعد برايتون للمركز الـ 13 بـ 18 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطار تشيلسي يدهس كريستال بالاس بثنائية ويصعد لوصافة البريميرليج مؤقتاً.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. ليستر يواصل تفوقه منتصرا على أرسنال ويصعد للمركز الثاني

الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يتقدم على برايتون بهدفين في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي | راشفورد يضع الهدف الثالث لـ مانشستر يونايتد في شباك برايتون

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يضرب برايتون بثلاثية

شاهد .. ملخص فوز ليفربول على مانشستر سيتي وتوهج محمد صلاح

ترشيحاتنا

فصل رأس "يسوع الرضيع" عن جسده وسرقة وجهه في هجوم بإسكتلندا

الأهلي يستعد لخوض مفاوضات لضم أحمد حجازي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

ردا على فيديو مرتضى منصور.. النقاز يفجر مفاجأة بشأن أزمته مع الزمالك

فكروني ليست من تلحين عبدالوهاب.. حكاية معجب أثار الجدل ضد ثومة وموسيقار الأجيال| نوستالجيا

ممنوع البلوزات الضيقة والشيفون.. تحذير من جامعة الأزهر للطالبات

شاهد.. أمريكا تعرض أول صور للصواريخ الإيرانية المهربة للحوثيين في اليمن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي على انستجرام

مين أحلى.. 20 صورة تكشف جمال هنا الزاهد و شقيقتها.. صور

بالشيفون المطرز ..دومينيك حوراني تشعل انستجرام