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رياضة

الأهلي يواجه الهلال السودانى الليلة في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
عبدالحكيم أبوعلم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الهلال السوداني في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

يدخل الأهلي مواجهة الهلال تحت شعار لا بديل عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل تعديل أوضاعه في المجموعة والمضي نحو حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار التالية في البطولة ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب.

ويسعى الأهلي إلى إعادة ترتيب أوراق المجموعة الثانية بعد خسارته في الجولة الأولى بالمجموعة أمام النجم الساحلي التونسي في المواجهة التي أدارها الحكم البتسوانى جوشوا بوندو.

ويعلم الجهاز الفني واللاعبون أهمية المباراة بعدما نجح الهلال السوداني في حصد أول ثلاث نقاط بالجولة الأولى إثر تغلبه على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2-1.

وواصل الفريق استعداداته للمواجهة دون راحة بعد العودة من تونس عقب مواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من البطولة وتجاوز دور الـ32 من بطولة كأس مصر على حساب بني سويف.

ويسعى الجهاز الفني للتغلب على الغيابات التي يعاني منها الفريق والتي تتمثل في أيمن أشرف الغائب بداعي الإيقاف وعلي معلول ومحمود متولي بالإضافة إلى حمدي فتحي والذي يأتي غيابهم بداعي الإصابة .

وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر اختيار قائمة المباراة والتي جاءت على النحو التالي:  حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي خط الدفاع : أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.خط الوسط : وليد سليمان ، رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.
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