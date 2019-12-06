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توك شو

استشارى طب نفسي تفجر مفاجأة عن سن المراهقة للجنسين

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:26 م
ارشيفية
ارشيفية
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البهى عمرو
قالت الدكتورة دينا نعوم، استشاري الطب النفسي، إن سن المراهقة للبنات و لـ الولد تقدم عام، عن الماضي وذلك وفقًا للناحية الطبية، والعلمية.

وأضافت دينا نعوم، خلال حوارها ببرنامج « بصراحة» المذاع على « نجوم اف ام»، أن سن المراهقة أصبح للبنت من 12 - 13 و لـ الولد من 13- 14.

وأشارت دينا نعوم، إلى أن الأطفال فى هذه الفترة من الزمن، مع التطور التكنولوجي، تختلف تمامًا عن الأطفال فى الماضي.

وأوضحت دينا نعوم، أن السبب فى ذلك هو الخبرات التى يكتسبها الأطفال من جميع دول العالم، موضحة أن الأطفال فى الماضي كانوا يحصلون على المعلومات من الجيران والأصدقاء فقط.

وأكدت أن الأطفال فى سن الـ 12 عامًا يعلمون أشياء كثيرة كنا نجهلها فى عمر 15 عامًا.
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