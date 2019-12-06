سكسكت دقني .. صلاح عبدالله يمازح متابعيه ببعض من أشعاره







نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.وعلق صلاح على الصورة قائلا: "لما الشوق لبُكره سبقني..سشورت شعري وسكسكت دقني، ونشرت ديَّا وقلت ليَّا..قمر ياواد إسم الله عليَّا والغريبة الواد صدقني..الغريبة الواد صدقني".وكان أعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق وسوف يتم عرضه بداية العام المقبل.جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.ويذكر أن احدث أعمال الفنان صلاح عبدالله فيلم صندوق الدنيا بطولته ورانيا يوسف ومن تأليف واخراج عماد البهات.