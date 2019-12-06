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منوعات

طقس الإمارات | سحب يصاحبها سقوط أمطار

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:35 م
صدى البلد
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سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم بوجه عام، مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية، ويصاحبها سقوط الأمطار خاصة على الجزر والمناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية 20 - 35 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانًا.

الخليج العربي: متوسط الموج يضطرب أحيانًا مع السحب الركامية.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 21:30

الجزر الأول عند الساعة 16:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:32

بحر عمان: متوسط الموج يضطرب أحيانًا مع السحب الركامية.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة19:15 المد الثاني عند الساعة 06:29

الجزر الاول عند الساعة 13:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:38

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 18 80 35

دبي 29 20 75 30

الشارقة 28 17 85 40

عجمان 29 18 80 30

أم القيوين 28 16 85 40

رأس الخيمة 29 15 80 35

الفجيرة 27 21 70 40

العين 29 17 75 25

ليوا 28 15 85 25

الرويس 26 21 75 45

السلع 25 21 80 40

دلما 28 21 70 35

طنب الكبرى 27 20 85 40

طنب الصغرى 27 20 85 40

أبو موسى 27 20 85 40
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