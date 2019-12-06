موظفة متهورة تخاطر بعملها لتنفيذ مقلب مزعج في مديرها.. شاهد ما حدث

قررت موظفة متهورة أن تستغل غياب مديرها عن العمل وحصوله على إجازة مرضية حتى تنفذ فيه مقلبًا يمكن القول إنه غريب من نوعه، حيث قامت بتغطية مكتبه بالكامل بالورق المخصص لتغليف الهدايا، حتى أنها لم تترك الأقلام الموجودة على طاولة المكتب دون تغليف، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قررت هذه الموظفة "جو ثورنلي"، التي تقيم في مدينة "سيدني" الأسترالية وتعمل كاتبة، توثيق المقلب الذي نفذته، حيث شاركت لقطات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمكتب مديرها بعد أن غطته بالكامل بورق الهدايا الملون.



وعلقت على هذه اللقطات قائلة إن مديرها حصل على إجازة ذلك اليوم، لكن قد لا يحدث ذلك مجددًا بعد ما فعلته هي في مكتبه.



وكما يتضح من خلال اللقطات المرفقة، فقد قامت "ثورنلي" بتغليف حتى جهاز الكمبيوتر الخاص بمديرها والأقلام وإطارات الصور والكتب الموجودة على طاولة مكتبه وكذلك الجدران والمقاعد.. كل شئ في المكتب تقريبًا، وأشارت إلى أنها استخدمت في ذلك أرخص ورق لتغليف الهدايا كان في إمكانها إيجاده.



وسرعان ما لاقت تغريدتها تفاعلًا من قبل الرواد، وحصدت عددًا كبيرًا من الإعجابات كما تمت مشاركتها بشكل واسع، وأعرب العديد من الرواد عن إعجابهم بمهارة هذه السيدة في تغليف المكتب بأكمله بهذا الشكل الدقيق، وطلبوا منها الكشف عن رد فعل مديرها لدى رؤيته لهذه المفاجأة.



وتداولت مواقع إخبارية عالمية عدة مؤخرًا اللقطات الخاصة بهذا المقلب.