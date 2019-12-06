ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا مكبرتش انتوا اللي مولودين متأخر.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل إنستجرام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:32 م
فيفى عبده
فيفى عبده
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة فيفى عبده، صورة جديدة لها، على "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وارتدت فيفى عبده، فستانا طويلا "مقلِّم"، أبرز جمالها وأناقتها، مع قبعة باللون الأسود ونظارة شمس.

ولم تتكلف فيفى عبده في اختيار كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط باللون الذهبى مع سلسلة أنيقة لتبرز جمال إطلالتها.

وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

وعلقت فيفى عبده على الصورة: "لا.. اسكوزمى.. انا مكبرتش ولاحاجة.. انتوا اللى مولودين متأخر".

يُذكر أن احدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
أنا مكبرتش انتوا اللي مولودين متأخر.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل إنستجرام
Advertisements

ترشيحاتنا

نتيجة كلية الشرطة 2019 .. وزير الداخلية يعتمد الطلاب الجدد المقبولين

ننشر أول فيديو لـ حريق سيارة سولار على الطريق الدائري

مصدر أمنى يكشف تفاصيل حريق سيارة البترول على دائري الخصوص

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

تعديل موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس بـ أبطال أفريقيا

الشيخ محمد حسان .. تعرف على حقيقة وفاة الداعية السلفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات جبنة مقلية مع سلطة الذرة