أنا مكبرتش انتوا اللي مولودين متأخر.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل إنستجرام

نشرت الفنانة فيفى عبده، صورة جديدة لها، على "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة وجذابة.



وارتدت فيفى عبده، فستانا طويلا "مقلِّم"، أبرز جمالها وأناقتها، مع قبعة باللون الأسود ونظارة شمس.



ولم تتكلف فيفى عبده في اختيار كثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط باللون الذهبى مع سلسلة أنيقة لتبرز جمال إطلالتها.



وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.



وعلقت فيفى عبده على الصورة: "لا.. اسكوزمى.. انا مكبرتش ولاحاجة.. انتوا اللى مولودين متأخر".



يُذكر أن احدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.



مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.