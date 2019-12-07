طلب إحاطة بشأن القراءات الوهمية لعدادات الكهرباء

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بشأن القراءات الوهمية للعدادات، ما يترتب عليه انتقال المواطنين لشرائح أعلى، إلى جانب تقصير بعض العاملين بالقطاع في تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين ما يؤدى لتراكم القراءات والمبالغ المالية عليهم.



وأكد النائب خالد عبد العزيز، تعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين في هذا الشأن، حيث إن البعض يفاجأ بمبالغ مالية كبيرة مقرر دفعها، فهناك شكاوى عديدة من المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء بعدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ٣ أشهر، حرصا على دخول المواطنين في شرائح أعلى.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.