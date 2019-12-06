وفاة راهب وإصابة آخر في حادث سير بطريق مصر – إسكندرية الصحراوي

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة القمص أوغريس الأنبا بيشوي وإصابة راهب آخر إثر تعرضهما لحادث سير اليوم.



وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان له، إن الراهب القمص أوغريس الأنبا بيشوي والراهب القمص بنيامين الأنبا بيشوي تعرضا لحادث سير أثناء سيرهما بسيارتهما الخاصة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.



وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة القمص أوغريس الأنبا بيشوي، بينما يرقد القمص بنيامين في الرعاية المركزة بمستشفى الأنجلو.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث سير أثناء سير سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى اتجاه القاهرة.



وعلى الفور انتقلت القيدات الأمنية وفرق الإسعاف، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.



