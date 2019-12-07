ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا فريد شوقي: أولادي لا يشاهدون أفلام والدي | فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أبي عندما عرضت عليه أنني أود التمثيل رفض، وعندها قمت بالذهاب إلى أمريكا لاستكمال تعليمي وكان هناك خالي وخالتي واخويا يقيمان هناك وجلست معهم شهر وبعد ذلك أبى هو طلب عودتي.

وأضافت " فريد شوقي " خلال لقائها في برنامج " تحيا الستات "مع الاعلامية" رغدة شلهوب" المذاع علي قناه " النهار"، ان ابي قام بالاتصال بي وقال "خلاص انا بعتلك السيناريو مع ماما" وبالفعل جاءت والدتي الى امريكا ومعها السيناريو.

وأوضحت " فريد شوقي"انني أسفه وبعتزر ان اولادى لا يشاهدون افلام والدى ولكن هم بالفعل جيل غريب وهم لا يشاهدون إلا بعض الأفلام، كما أنني من الممكن ان اشاهد افلام والدى 100 مرة وبكون سعيدة جدا.

وأشارت "فريد شوقي" إلى أن أولادى من كثرة حكاياتي عن والدى يقولون كان نفسنا نشوفه قبل وفاته، كما انهم يعلمون جيدا قيمة جدهم.

وتابعت "فريد شوقي" أن أبي كان طيب جدا إلي حد الزيادة عن اللزوم وهذا بسبب إهدار الكثير من حقوقه وكان ابى وفيًا جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا فريد شوقي تكشف عن تفاصيل زواجها وطلاقها.. فيديو

رانيا فريد شوقي: أنا خجولة جدا عكس ما يظهر في أدواري.. فيديو

ترشيحاتنا

سر احتفال حسين الشحات بهدفه في شباك الهلال السوداني.. فيديو

بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة

حازم إمام: هذا ما ينقص أفشة ليصبح أفضل لاعب فى مصر.. فيديو

هانى حتحوت يفجر مفاجأة بشأن مستقبل بوطيب مع الزمالك.. فيديو

بعد هنا الزاهد | أحمد فهمي يجري عملية جراحية عاجلة

5 علامات تدل على رضا الله عنك | عالم أزهري: إذا وجدتها فقل الحمد لله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالازرق الملكى.. أنغام فى أحدث ظهور لها من الرياض

بسبب ساعة روليكس.. طالب عماني يتعرض للطعن حتى الموت في لندن

لمكياج جديد.. هنا شيحة تغير ملامحها