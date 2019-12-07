رانيا فريد شوقي: أولادي لا يشاهدون أفلام والدي | فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن أبي عندما عرضت عليه أنني أود التمثيل رفض، وعندها قمت بالذهاب إلى أمريكا لاستكمال تعليمي وكان هناك خالي وخالتي واخويا يقيمان هناك وجلست معهم شهر وبعد ذلك أبى هو طلب عودتي.





وأضافت " فريد شوقي " خلال لقائها في برنامج " تحيا الستات "مع الاعلامية" رغدة شلهوب" المذاع علي قناه " النهار"، ان ابي قام بالاتصال بي وقال "خلاص انا بعتلك السيناريو مع ماما" وبالفعل جاءت والدتي الى امريكا ومعها السيناريو.





وأوضحت " فريد شوقي"انني أسفه وبعتزر ان اولادى لا يشاهدون افلام والدى ولكن هم بالفعل جيل غريب وهم لا يشاهدون إلا بعض الأفلام، كما أنني من الممكن ان اشاهد افلام والدى 100 مرة وبكون سعيدة جدا.





وأشارت "فريد شوقي" إلى أن أولادى من كثرة حكاياتي عن والدى يقولون كان نفسنا نشوفه قبل وفاته، كما انهم يعلمون جيدا قيمة جدهم.



